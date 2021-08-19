"Выпить шампанского": Зеленский рассказал о своих планах в Крыму

Президент решил не отказывать себе в удовольствии
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах после того, как Киев вернет Крым под свой контроль.
В первую очередь, украинский лидер поедет на полуостров и отроет нам бутылку шампанского, пишет РИА Новости.
"Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского "Новый Свет", - заявил Зеленский.
Президент сообщил, что впервые побывал в Крыму только в студенческие годы, так как в детстве у его семьи не было финансовой возможности съездить на море.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram