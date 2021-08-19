"Выпить шампанского": Зеленский рассказал о своих планах в Крыму

Президент решил не отказывать себе в удовольствии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах после того, как Киев вернет Крым под свой контроль.

В первую очередь, украинский лидер поедет на полуостров и отроет нам бутылку шампанского, пишет РИА Новости.

"Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского "Новый Свет", - заявил Зеленский.

Президент сообщил, что впервые побывал в Крыму только в студенческие годы, так как в детстве у его семьи не было финансовой возможности съездить на море.

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