ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На религиозном шествии в Пакистане прогремел взрыв

13:03
  • четверг
  • 19 августа 2021

Три человека погибли, более 50 пострадали

Во время шествия процессии мусульман-шиитов в Пакистане прогремел мощный взрыв.

Инцидент произошел в городе Бахавалнагар в провинции Пенджаб на востоке страны. Как минимум три человека погибли, еще более 50 получили травмы, пишет ТАСС. 

К месту взрыва прибыли бригады скорой помощи и полиция. Подробности взрыва уточняются. По предварительным данным, взорвалась бомба. Шииты выступили против нападения и потребовали возмездия.

Сегодня шииты празднуют Ашуру - день скорби по погибшему в VII веке мусульманскому имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Полиция Пакистана
Полиция Пакистана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.