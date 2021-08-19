На религиозном шествии в Пакистане прогремел взрыв

Три человека погибли, более 50 пострадали
Во время шествия процессии мусульман-шиитов в Пакистане прогремел мощный взрыв.
Инцидент произошел в городе Бахавалнагар в провинции Пенджаб на востоке страны. Как минимум три человека погибли, еще более 50 получили травмы, пишет ТАСС.
К месту взрыва прибыли бригады скорой помощи и полиция. Подробности взрыва уточняются. По предварительным данным, взорвалась бомба. Шииты выступили против нападения и потребовали возмездия.
Сегодня шииты празднуют Ашуру - день скорби по погибшему в VII веке мусульманскому имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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