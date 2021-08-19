Двухголовая морская черепаха попала на видео

Детеныша обнаружили биологи в США

Живого двухголового детеныша морской черепахи обнаружили биологи во время обследования гнезд в американском национальном парке Мыс Хаттерас. Специалисты оценили состояние здоровья черепашонка и отпустили его в океан, он благополучно уплыл вместе с собратьями.

"В целом, генетическая деформация детенышей морских черепах на побережье и по всему миру встречается достаточно часто. Тем не менее, найти живого двухголового черепашонка — это редкий случай", — сообщил представитель национального парка Майкл Барбер.

Видео с двухголовым детенышем опубликовано на странице национального парка в Facebook. Специалисты напоминают, что логгерхеды, или головастые морские черепахи, занесенные в Красную книгу, обитают в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах. Некоторые особи достигают веса в 545 килограммов. Живут до 67 лет.

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