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На юге Франции полыхают леса у Лазурного берега

14:46
  • четверг
  • 19 августа 2021

Людей эвакуируют

Во Франции никак не удаётся остановить масштабные пожары, которые бушуют на юго-востоке страны. Леса горят недалеко от Лазурного берега, огонь угрожает элитным курортам.

Один из крупных очагов - в нескольких километрах от Сен-Тропе. Два человека погибли, 24 находятся в больницах с ожогами. Местные жители и туристы спешно покидают опасные районы. На тушение направлена авиация. Распространению огня способствуют засуха и сильный ветер, сообщает "ТВ Центр".

Сложная ситуация и за океаном. В Калифорнии новый лесной пожар, получивший имя Кэлдор, за двое суток распространился на территорию в 25 тысяч гектаров. Сгорели несколько десятков домов. Эвакуированы тысячи людей.

Горят леса и в Латинской Америке - в центральной части Аргентины и на востоке Боливии. Местные власти винят в происходящем поджигателей.

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