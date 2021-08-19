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Стало известно о тайном соглашении США с талибами

13:29
  • четверг
  • 19 августа 2021

Вашингтон обещал отдать Афганистан "Талибану" два года назад

Афганистан был отдан Вашингтоном радикальному движению "Талибан" (запрещенному в России) почти два года – а точнее 18 месяцев - назад. О тайном соглашении, заключенном американцами с талибами, рассказал обозреватель авторитетного геополитического журнала Limes, политолог-американист Дарио Фаббри.
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"Мы можем сказать, что Соединенные Штаты давно решили вывести войска. И они, прежде всего, заключили соглашение с талибами о передаче им страны еще 18 месяцев назад", - сказал эксперт агентству ТАСС.

Не все пошло гладко: по словам Фаббри, события начали развиваться с большей скоростью, чем ожидала американская разведка. Талибы просто воспользовались моментом и развернули бурную деятельность, явно смутив Вашингтон. Тем не менее, в итоге получен тот результат, которого добивались в США, утверждает политолог.

В свою очередь, CBC сообщает, что США договорились с талибами прекратить воздушную поддержку сил безопасности афганского правительства в обмен на неприкосновенность дипломатов и американских военных. Стороны установили крайний срок для вывода войск НАТО из Афганистана -31 августа.

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