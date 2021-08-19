Пятого сбежавшего из изолятора в Истре заметили в Подольске

Полиция проверяет информацию

В подмосковном Подольске заметили пятого беглеца из изолятора временного содержания в Истре – киллера Александра Мавриди.

В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что видела в подъезде пятиэтажного жилого дома мужчину, похожего на Мавриди, пишет telegram-канал "112". На данный момент правоохранительные органы проверяют данную информацию.

Ранее в МВД объявили награду в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет в поимке арестантов.

Накануне правоохранительные органы задержали четвертого заключенного – Александра Бутнару. 11 августа поймали 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Иванв Цуркану. 12 августа третий беглец - Николай Тетеря - сдался полиции.

Мавриди обвиняют в убийстве из арбалета "колбасного короля" предпринимателя Владимира Маругова, остальных — в кражах.

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