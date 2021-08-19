В Подольске мужчина подорвал семь банкоматов

Однако он не рассчитал силу взрыва

Грабителя-неудачника задержали в подмосковном Подольске. Минувшей ночью местный житель решил обчистить отделение одного из банков.

Он пробрался в помещение, где установлены банкоматы и установил взрывпакет, рассчитывая, что волной получится одновременно вскрыть семь автоматов. Однако взрыв оказался настолько сильным, что разнесло не только банкоматы, но двери и окна, сообщает "ТВ Центр".

Найти деньги в такой куче мусора не получилось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина уже сознался в содеянном.

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