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В Подольске мужчина подорвал семь банкоматов

15:10
  • четверг
  • 19 августа 2021

Однако он не рассчитал силу взрыва

Грабителя-неудачника задержали в подмосковном Подольске. Минувшей ночью местный житель решил обчистить отделение одного из банков.
Попытка взломать банкомат топором в Подмосковье попала на видео

Он пробрался в помещение, где установлены банкоматы и установил взрывпакет, рассчитывая, что волной получится одновременно вскрыть семь автоматов. Однако взрыв оказался настолько сильным, что разнесло не только банкоматы, но двери и окна, сообщает "ТВ Центр".

Найти деньги в такой куче мусора не получилось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина уже сознался в содеянном.

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