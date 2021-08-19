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В Госдуме разрушили фантазии Зеленского относительно шампанского в Крыму

14:21
  • четверг
  • 19 августа 2021

Мечта осуществима только при одном условии

В Госдуме отреагировали на желание президента Украины Владимира Зеленского выпить бокал шампанского в Крыму.
"Выпить шампанского": Зеленский рассказал о своих планах в Крыму

Российский депутат Руслан Бальбек сообщил, что Зеленский хоть сейчас может пройти все пограничные процедуры и порадовать себя шампанским на берегу Черного моря. Однако это возможно только в российском Крыму, поскольку полуостров никогда не вернется в состав Украины.

"Заявление, конечно, эпатажное, эффектное, но абсолютно пустое <…> И с такими настроениями Зеленский не дождется своих крымских предпочтений", - подчеркнул Бальбек в беседе с РИА Новости. 

Ранее Зеленский заявил, что после возвращения Крыма под управление Киева он в первую очередь посетит мыс Фиолент и выпьет бокал шампанского "Новый Свет".

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