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Названа дата наступления осени в Москве

14:09
  • четверг
  • 19 августа 2021

Столица окажется в "мешке" холода

Метеорологическая осень в Москве наступит точно в срок, 24 августа: с этого дня среднесуточная температура будет ниже плюс 15. Но до этого в столичном регионе распогодится, воздух в последний раз прогреется до июльских плюс 24-26, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
Синоптики пообещали москвичам красивую золотую осень

По словам синоптика, в выходные, в тылу циклона, не обойдется без осадков. В субботу ожидаются скоротечные ливни с грозами, в воскресенье лишь местами брызнет небольшой дождь. В ночь на 22 августа на землю опустится туман, температура начнет понижаться: ночью плюс 13-16, днем от плюс 20 до плюс 23.

А на следующей неделе в атмосфере сформируется северный поток. Москва окажется в "мешке" полярного воздуха с температурным фоном на 3 градуса ниже многолетней нормы - это соответствует климатическим показателям первой декады сентября. Так, 23 августа после полудня около плюс 20, во вторник днем всего плюс 16-18, а в среду в дневные часы не выше плюс 15-17, цитирует метеоролога РИА Новости.

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