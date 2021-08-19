Собянин принял решение о строительстве нового ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте

За последнее десятилетие возведены более 140 спортивных сооружений

Более 140 спортивных сооружений возвели в Москве за последнее десятилетие. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.

Мэр отметил: развитие массового и профессионального спорта для города - приоритетная задача. Сейчас в столице обновляют пространство для тренировок и соревнований на ЗИЛе, спорткластер в "Лужниках", конноспортивный комплекс "Битца".

На Ленинградском проспекте появится новый Ледовый дворец ЦСКА. До конца года завершить строительство спорткомплекса планируют в Мнёвниковской пойме.

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