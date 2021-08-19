Собянин принял решение о строительстве нового ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте

За последнее десятилетие возведены более 140 спортивных сооружений
Более 140 спортивных сооружений возвели в Москве за последнее десятилетие. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.
Мэр отметил: развитие массового и профессионального спорта для города - приоритетная задача. Сейчас в столице обновляют пространство для тренировок и соревнований на ЗИЛе, спорткластер в "Лужниках", конноспортивный комплекс "Битца".
На Ленинградском проспекте появится новый Ледовый дворец ЦСКА. До конца года завершить строительство спорткомплекса планируют в Мнёвниковской пойме.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram