ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Google оштрафовали в России еще на 6 млн рублей

14:11
  • четверг
  • 19 августа 2021

Решение вынес мировой суд в Москве

В четверг мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 6 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.
Путин обязал Google и Facebook открыть филиалы в России

Уточняется, что речь идет о трех эпизодах, связанных с отказом компании удалять запрещенную информацию.

Ранее мировой суд оштрафовал Google на 23,5 миллиона по трем протоколам за отказ удалить противоправный контент, еще на 3 миллиона - за отказ локализовать в России базы данных российских пользователей.

Всего же Google в России оштрафовали уже на 32,5 миллиона рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Офис Google
Офис Google
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.