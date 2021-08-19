Google оштрафовали в России еще на 6 млн рублей

Решение вынес мировой суд в Москве

В четверг мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 6 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

Уточняется, что речь идет о трех эпизодах, связанных с отказом компании удалять запрещенную информацию.

Ранее мировой суд оштрафовал Google на 23,5 миллиона по трем протоколам за отказ удалить противоправный контент, еще на 3 миллиона - за отказ локализовать в России базы данных российских пользователей.

Всего же Google в России оштрафовали уже на 32,5 миллиона рублей.

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