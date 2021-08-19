Лавров: Россия выступает за диалог в Афганистане

С целью формирования репрезентативного правительства

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции в четверг, что Россия выступает за общенациональный диалог всех противостоящих друг другу групп в Афганистане.

Заявление глава внешнеполитического ведомства сделал на фоне поступающих данных о том, запрещенному в России террористическому движению "Талибан"оказывается сопротивление в Панджшере.

"Сейчас, когда талибы взяли, по сути, власть в Кабуле, в большинстве других городов, в большинстве провинций Афганистана, мы выступаем за то же самое, за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство", - сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Он уточнил при этом, что наиболее эффективной площадкой по сопровождению межафганских переговоров Россия считает московский формат консультаций. Эта работа может быть возобновлена.

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