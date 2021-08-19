Принимающего облик любого человека андроида покажут на "Армии-2021"

В рамках форума впервые пройдет фестиваль робототехники

Андроид Robo-C будет представлен на фестивале робототехники и инновационных технологий "РобоАрмия". Он впервые пройдет в рамках форума "Армия-2021", который открывается в центре "Патриот" в подмосковной Кубинке 22 августа.

"Среди экспонатов выставки - человекоподобные андроиды, такие как робот Robo-C, который умеет общаться, выражать эмоции и способен принять облик любого человека на Земле", - сообщили в оргкомитете выставки.

В числе 60 участников фестиваля - ведущие вузы России. Свои достижения также представят международные научные лаборатории и технопарки. На фестивале будут показаны лучшие разработки ученых со всей страны в области робототехники, космических, авиационных, VR технологий, бионики и нейротехнологии, передает РИА Новости.

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