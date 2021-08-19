"Газпром" раскрыл, сколько газа поставит по "Северному потоку - 2" в 2021 году

Проект находится на финальной стадии реализации

Компания "Газпром" распространила сообщение, согласно которому в этом году по газопроводу "Северный поток - 2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа.

Уточняется при этом, что за семь месяцев 2021-го по "Северному потоку" поставили 33,7 миллиарда кубометров. Годом ранее показатель был меньше.

"В том числе в Германию по газопроводу в этом году поставлено 22,7 млрд куб. м (за семь месяцев 2020 года - 15,9 млрд куб. м, 2019 года - 20,3 млрд куб. м)", - уточнили в "Газпроме" (цитата по ТАСС).

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство завершено на 99%.

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