Евгений Нифантьев: Необходимо создавать центры разработки лекарств с использованием цифровых технологий

Нужно работать на опережение

Накопив опыт с распространением коронавирусной инфекции, можно начать работать на опережение, чем как раз является создание "санитарного щита" России. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

По его словам, важно разрабатывать эффективные противоинфекционные лекарственные препараты прямого действия.

"У этих продуктов есть свои области применения и свои группы пациентов, поэтому необходимы организационные решения в том числе по созданию современных центров разработки эффективных лекарств с использованием передовых методов синтеза, цифровых технологий и молекулярной биологии", - заявил Евгений Нифантьев.

Он отметил, что сейчас уже накоплен полезный опыт. "Минздрав, Росздравнадзор, Минпромторг, производители, дистрибуторы и аптеки все работали ежедневно, сообща решая важнейшую задачу – снабжали население лекарственными препаратами в период непредсказуемого спроса", – подчеркнул Евгений Нифантьев.

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