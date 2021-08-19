Москва попадет в "мешок" полярного воздуха на следующей неделе

Появятся первые осенние звоночки

Летняя погода в Москве и области закончится на следующей неделе.

Температура воздуха опустится до 15-20 градусов, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Следующая неделя ознаменуется первым "звоночком" от грядущей осени <…> Москва окажется в "мешке" полярного воздуха", - пояснил синоптик.

В среду, 25 августа, столбик термометра "опустится на самое дно колодца холода": ночью воздух остынет до 6-8 градусов, а днем не превысит 15-17 градусов. Это на три градуса ниже климатической нормы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram