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Москва попадет в "мешок" полярного воздуха на следующей неделе

14:50
  • четверг
  • 19 августа 2021

Появятся первые осенние звоночки

Летняя погода в Москве и области закончится на следующей неделе.
Названа дата наступления осени в Москве

Температура воздуха опустится до 15-20 градусов, заявил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Следующая неделя ознаменуется первым "звоночком" от грядущей осени <…> Москва окажется в "мешке" полярного воздуха", - пояснил синоптик.

В среду, 25 августа, столбик термометра "опустится на самое дно колодца холода": ночью воздух остынет до 6-8 градусов, а днем не превысит 15-17 градусов. Это на три градуса ниже климатической нормы.  

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