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Академик Румянцев: Медики заслуживают достойную оценку труда при назначении пенсий

15:03
  • четверг
  • 19 августа 2021

Работающие в "красных зонах" врачи каждый рискуют своим здоровьем

Требуется справедливая оценка труда медиков на постоянной основе. Об этом заявил основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Так академик РАН прокомментировал решение Пенсионного фонда о льготном порядке учета рабочих дней медицинских работников.

По словам Румянцева, работающие в "красных зонах" врачи каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью. "Их труд должен быть достойно оплачен, и они, безусловно, заслужили право на достойное назначение пенсии", - отметил академик.

Александр Румянцев обратил внимание, что стаж Пенсионный фонд учитывает по 30 сентября 2020 года, хотя медработники ковидных отделений до сих пор работают в трудных условиях.

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