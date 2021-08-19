На Ставрополье вынесли приговор по делу о продаже младенца

Одна из женщин получила три года условно

На Ставрополье осудили двух женщин, одна из которых хотела продать другой новорожденного мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Там уточнили, что беременная женщина решила продать своего будущего ребенка за 50 тысяч рублей. Рожать ей предстояло в феврале 2020 года. Объявление о продаже младенца было размещено в Сети.

После родов женщина для оформления ребенка в больнице представила документы покупательницы. Медперсонал заметил это и вызвал полицию.

Дело было возбуждено по статье о покушении на торговлю людьми. Родившая ребенка женщина получила 2 года и 3 месяца тюрьмы, покупательница - 3 года условно.

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