Названы самые высокооплачиваемые актеры Голливуда

Возглавляет список Дэниел Крейг

Дэниел Крейг в 2021 году заработал 100 миллионов долларов, снявшись в двух частях фильма Райана Джонсона "Достать ножи". Он возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, составленных изданием Variety.

Издание поясняет, что столь высокий заработок звезды объясняется тем, что стриминговый сервис Netflix компенсирует суммы, которые артист мог бы заработать, если бы его проекты показывали только в кинотеатрах.

На втором месте в перечне - Дуэйн "Скала" Джонсон. Его появление в комедии "Красная единица" принесет актеру 50 миллионов долларов. По 40 миллионов долларов заработали в этом году разделившие третье место Уилл Смит и Дензел Вашингтон. Первый снялся в ленте "Король Ричард", второй — в фильме "Дьявол в деталях". В десятке лидеров также Леонардо Ди Каприо, Джулия Робертс и Сандра Баллок.

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