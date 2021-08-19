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Названы самые высокооплачиваемые актеры Голливуда

15:02
  • четверг
  • 19 августа 2021

Возглавляет список Дэниел Крейг

Дэниел Крейг в 2021 году заработал 100 миллионов долларов, снявшись в двух частях фильма Райана Джонсона "Достать ножи". Он возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, составленных изданием Variety.
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Издание поясняет, что столь высокий заработок звезды объясняется тем, что стриминговый сервис Netflix компенсирует суммы, которые артист мог бы заработать, если бы его проекты показывали только в кинотеатрах.

На втором месте в перечне - Дуэйн "Скала" Джонсон. Его появление в комедии "Красная единица" принесет актеру 50 миллионов долларов. По 40 миллионов долларов заработали в этом году разделившие третье место Уилл Смит и Дензел Вашингтон.  Первый снялся в ленте "Король Ричард", второй — в фильме "Дьявол в деталях". В десятке лидеров также Леонардо Ди Каприо,  Джулия Робертс и Сандра Баллок.

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