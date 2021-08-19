Голосующие онлайн смогут потратить баллы "Миллиона призов" в сетевых аптеках

Каждый участник программы сможет сам решить, на что потратить выигрыш

Сетевые аптеки поддержали программу "Миллион призов" для голосующих онлайн. К программе присоединились шесть сетей аптек. По словам депутата Московской городской думы Кирилла Щитова, возможность потратить бонусные баллы в аптеках привлечет больше людей к онлайн-голосованию.

"Особенно важно, что подарочные сертификаты для участников голосования могут быть потрачены на что-то по-настоящему необходимое, например, на лекарства, витамины или на медицинские приборы", - отметил парламентарий.

При этом каждый участник программы "Миллион призов" сможет сам решить, на что потратить свой выигрыш. "Новый тонометр, глюкометр или пульсоксиметр - необходимые вещи, особенно для пожилых людей, среди которых есть и малообеспеченные", - приводит АГН "Москва" слова Кирилла Щитова.

Розыгрыш призов будет проводиться каждый день с 18 до 20 сентября. Горожане смогут выиграть 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Их можно будет обменять на покупки у партнеров акции.

Все подробности об онлайн-голосовании можно узнать в спецпроекте на официальном сайте мэра Москвы (www.mos.ru/city/projects/deg2021).

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