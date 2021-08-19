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Байден заявил об экзистенциальном кризисе у талибов

15:16
  • четверг
  • 19 августа 2021

США не ожидали подобного развития событий

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дал интервью телекомпании ABC, в ходе которого была затронута в том числе тема захвата запрещенным в России террористическим движением "Талибан" власти в Афганистане.
Рейтинг Байдена обрушился после событий в Афганистане

Байдена спросили, считает ли он, что талибы изменились.

"Нет. Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис из-за сомнений, хотят ли они выглядеть полноправным правительством в глазах международного сообщества", - ответил на это глава Белого дома.

Он также уточнил, что США прогнозировали захват Кабула к концу года. "Я думаю, никто не предполагал, что город будет взят", - добавил Байден.

"Талибан" вошел в Кабул 15 августа без боя. В течение нескольких часов над столицей был установлен полный контроль. Президент Афганистана бежал.

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