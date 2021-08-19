Пошутивший про русских комик вышел на свободу

Идрак Мирзализаде провел 10 суток в спецприемнике

Артист Идрак Мирзализаде вышел на свободу после десяти суток, проведенных в спецприемнике за разжигание межнациональной розни.

"Идрак освободился", - заявил агентству РИА Новости адвокат стендап-комика Сергей Бадамшин.

Таганский суд Москвы 9 августа назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста по статье 20.3.1 КоАП России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предусматривает до 15 суток ареста. Позднее Мосгорсуд признал это решение законным.

Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".

Поводом к административному делу стало выступление Мирзализаде в программе "Разгоны" в марте 2021 года. Комик рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры, и пошутил про русских.

На заседании суда комик не признал своей вины. Он заверил, что его выступление было направлено на высмеивание ксенофобии. Мирзализаде также извинился перед всеми, кого могла задеть шутка.

Ранее Мирзализаде заявлял, что его высказывание о русских раскритиковали, вырвав из контекста, телеканал "Царьград" и телеведущий Владимир Соловьев. После этого, по словам комика, он получил несколько тысяч угроз в интернете, а также подвергся нападению в Москве.

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