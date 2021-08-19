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Талибы получили доступ к собранным США биометрическим данным афганцев

15:32
  • четверг
  • 19 августа 2021

Это поможет радикалам выйти на тех, кто сотрудничал с американцами

Американские биометрические устройства попали в руки движения "Талибан" (запрещенной в России организации). Это позволит радикалам выйти на афганцев, которые работали на США, сообщили источники в Объединенном командовании специальных операций изданию The Intercept.
Стало известно о тайном соглашении США с талибами

"Мы обрабатывали тысячи местных жителей в день, нам приходилось заниматься сбором разведданных, искать жилеты смертников, оружие и многое другое", — объяснил ветеран Объединенного командования журналистам.

Источник отметил, что талибам могут потребоваться дополнительные инструменты для обработки полученных данных. Он опасается, что радикалам может помочь пакистанская разведка, которая, по его словам, тесно сотрудничает с движением. Портативное оборудование для обнаружения личности содержит данные радужной оболочки глаз, отпечатков пальцев, а также биографические сведения.

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