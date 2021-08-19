ЕС признал украинские сертификаты о вакцинации

Решение вступит в силу 20 августа

Власти Евросоюза признали сертификаты о вакцинации против ковида с Северной Македонией, Турцией и Украиной. Решение Еврокомиссии вступит в силу 20 августа.

Перечисленные страны будут подключены к системе ЕС. Таким образом COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в Евросоюзе на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС.

"Это поможет облегчить безопасные путешествия, в том числе за пределы нашего союза", - цитирует "Интерфакс" заявление члена ЕК Дидье Рейндерса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ведет "предметный и профессиональный" диалог с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. По словам министра, ЕС демонстрирует "политическую волю" к урегулированию этого вопроса.

На настоящий момент российские вакцины не получили одобрение ЕС. Вакцина "Спутник V" проходит проверку Всемирной организации здравоохранения.

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