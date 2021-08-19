ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС признал украинские сертификаты о вакцинации

15:42
  • четверг
  • 19 августа 2021

Решение вступит в силу 20 августа

Власти Евросоюза признали сертификаты о вакцинации против ковида с Северной Македонией, Турцией и Украиной. Решение Еврокомиссии вступит в силу 20 августа.

Вакцина "Спутник V" претерпела модификацию
В ВОЗ рассказали об эффективности вакцинации против штамма "дельта"
В регионах учителя проходят ревакцинацию

Перечисленные страны будут подключены к системе ЕС. Таким образом COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в Евросоюзе на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС.

"Это поможет облегчить безопасные путешествия, в том числе за пределы нашего союза", - цитирует "Интерфакс" заявление члена ЕК Дидье Рейндерса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ведет "предметный и профессиональный" диалог с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. По словам министра, ЕС демонстрирует "политическую волю" к урегулированию этого вопроса.

На настоящий момент российские вакцины не получили одобрение ЕС. Вакцина "Спутник V" проходит проверку Всемирной организации здравоохранения.

 
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.