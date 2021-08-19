Телеведущий Евгений Попов: В сентябре для озеленения Раменок высадят около 500 деревьев

В Москве стартует второй этап масштабного общественного проекта по озеленению

В Москве стартует второй этап масштабного общественного проекта по озеленению. Например, уже в начале сентября в Раменках пройдет экологическая акция, в ходе которой жители высадят примерно 500 деревьев.

Подробности о мероприятии рассказал журналист Евгений Попов: "В мае были высажены первые 130 яблонь. Однако жители хотят сделать Раменки самым зеленым районом Москвы. Считаю необходимым помочь им в этом".

Попов отметил, что проект имеет важную цель - повышение экологической грамотности граждан. "Там будут и квесты для детей, и семинары для взрослых. Специалисты расскажут, например, почему важен раздельный сбор мусора, какие мероприятия по компенсационному озеленению наиболее эффективны", - заявил Попов.

Осенью в столице также планируется высадить деревья и кустарники и в других районах Западного округа, передает АГН "Москва".

"Такие экологические акции и проекты безусловно важны для нашего общества… Главное, что люди начинают чётко осознавать – деревья, кустарники и цветы на улицах требуют их внимания. Забота об окружающей среде становится важным внутренним мотивом людей", - прокомментировал директор ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.

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