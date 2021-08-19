Россиянина оштрафовали во Вьетнаме за нарушение комендантского часа

Он вступил в спор с полицейскими

В городе Хошимин полиция задержала россиянина, который был на улице после 18:00, когда в рамках приказа о социальном дистанцировании начинает действовать комендантский час. Об этом пишет портал VietnamExpress.

Уточняется, что россиянин 25 лет ехал по одной из улиц на велосипеде. Он вступил в спор с полицейскими, уверяя, что почувствовал себя "слишком стесненно" в квартире.

Нарушителя в итоге оштрафовали на 2,2 миллиона вьетнамских донгов. Это 96,33 доллара.

Локдаун действует в Хошимине в связи с сильнейшей за время пандемии вспышкой COVID-19. Ограничения продлятся как минимум до 15 сентября.

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