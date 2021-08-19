ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянина оштрафовали во Вьетнаме за нарушение комендантского часа

15:41
  • четверг
  • 19 августа 2021

Он вступил в спор с полицейскими

В городе Хошимин полиция задержала россиянина, который был на улице после 18:00, когда в рамках приказа о социальном дистанцировании начинает действовать комендантский час. Об этом пишет портал VietnamExpress.
Песков: система здравоохранения позволяет не загонять Россию в локдаун

Уточняется, что россиянин 25 лет ехал по одной из улиц на велосипеде. Он вступил в спор с полицейскими, уверяя, что почувствовал себя "слишком стесненно" в квартире.

Нарушителя в итоге оштрафовали на 2,2 миллиона вьетнамских донгов. Это 96,33 доллара.

Локдаун действует в Хошимине в связи с сильнейшей за время пандемии вспышкой COVID-19. Ограничения продлятся как минимум до 15 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Полиция Вьетнама
Полиция Вьетнама
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.