ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Аэрофлот" снижает на 25% стоимость субсидированных билетов для дальневосточников

15:47
  • четверг
  • 19 августа 2021

Новый тариф действует с 19 августа

Стоимость билетов на рейсы "Аэрофлота" по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа снижается на 25%. Как сообщили в авиакомпании, по новому тарифу стоимость при покупке билета в одну сторону составит 7650 рублей - вместо 10200 рублей.
"Аэрофлот" отказался от полетов над Афганистаном

"Перевозка по новому тарифу из пунктов ДФО в Москву доступна в период с 19 августа по 30 ноября 2021 года, а перевозка из Москвы в пункты ДФО - в период с 15 сентября по 30 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Перевозки субсидируются в соответствии с постановлением правительства. Льготные билеты доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе. По данным "Интерфакса", тариф действует как на собственные рейсы "Аэрофлота", так и на дальневосточные рейсы авиакомпании "Россия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Аэрофлот
Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Аэрофлот
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.