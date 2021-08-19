"Аэрофлот" снижает на 25% стоимость субсидированных билетов для дальневосточников

Новый тариф действует с 19 августа

Стоимость билетов на рейсы "Аэрофлота" по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа снижается на 25%. Как сообщили в авиакомпании, по новому тарифу стоимость при покупке билета в одну сторону составит 7650 рублей - вместо 10200 рублей.

"Перевозка по новому тарифу из пунктов ДФО в Москву доступна в период с 19 августа по 30 ноября 2021 года, а перевозка из Москвы в пункты ДФО - в период с 15 сентября по 30 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Перевозки субсидируются в соответствии с постановлением правительства. Льготные билеты доступны для всех жителей ДФО, имеющих постоянную регистрацию в регионе. По данным "Интерфакса", тариф действует как на собственные рейсы "Аэрофлота", так и на дальневосточные рейсы авиакомпании "Россия".

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