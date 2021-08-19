Дмитрий Саблин отметил важное значение социального волонтерства для развития страны

Многие государственные функции будут перекладываться на социально ориентированные некоммерческие организации

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин стал инициатором заседания круглого стола на тему "Волонтерство как ключевая форма гражданского участия в обеспечении социальной защиты" в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в Москве.

Во встрече принимали участие общественники, парламентарии, волонтеры, представители органов исполнительной власти. Они вырабатывали и анализировали предложения по расширению государственной поддержки добровольческой активности в сфере социальной работы, развитию социального волонтерства, формированию повестки законопроектной деятельности, направленной на совершенствование нормативно-правовой базы социального волонтерства.

Как отметил Саблин, многие государственные функции будут перекладываться на социально ориентированные некоммерческие организации.

"Мы видели, насколько была активной наши добровольцы в условиях начала пандемии, когда еще не был понятен масштаб проблемы, но уже многим понадобилась помощь и поддержка", - добавил он.

Парламентарий представил направленные на расширение государственной поддержки волонтерских проектов и инициатив практические меры. Он также обратил внимание на то, что именно в этой сфере чрезвычайно важно выстраивать взаимодействие государственных и общественных институтов.

В свою очередь заметил депутат Мосгордумы Александр Козлов рассказал о работе волонтеров-зоозащитников. При этом городской депутат Валерий Головченко выступил с презентацией по развитию добровольческого потенциала столицы, задействованного для решения экологических проблем мегаполиса.

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