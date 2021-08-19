ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дмитрий Саблин отметил важное значение социального волонтерства для развития страны

15:52
  • четверг
  • 19 августа 2021

Многие государственные функции будут перекладываться на социально ориентированные некоммерческие организации

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин стал инициатором заседания круглого стола на тему "Волонтерство как ключевая форма гражданского участия в обеспечении социальной защиты" в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в Москве.
Собянин обсудил с кандидатами от "ЕР" волонтерское движение в Москве

Во встрече принимали участие общественники, парламентарии, волонтеры, представители органов исполнительной власти. Они вырабатывали и анализировали предложения по расширению государственной поддержки добровольческой активности в сфере социальной работы, развитию социального волонтерства, формированию повестки законопроектной деятельности, направленной на совершенствование нормативно-правовой базы социального волонтерства.

Как отметил Саблин, многие государственные функции будут перекладываться на социально ориентированные некоммерческие организации.

"Мы видели, насколько была активной наши добровольцы в условиях начала пандемии, когда еще не был понятен масштаб проблемы, но уже многим понадобилась помощь и поддержка", - добавил он.

Парламентарий представил направленные на расширение государственной поддержки волонтерских проектов и инициатив практические меры. Он также обратил внимание на то, что именно в этой сфере чрезвычайно важно выстраивать взаимодействие государственных и общественных институтов.

В свою очередь заметил депутат Мосгордумы Александр Козлов рассказал о работе волонтеров-зоозащитников. При этом городской депутат Валерий Головченко выступил с презентацией по развитию добровольческого потенциала столицы, задействованного для решения экологических проблем мегаполиса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Саблин общается с волонтерами
Дмитрий Саблин общается с волонтерами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.