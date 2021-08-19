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Расшифрованы данные самописца разбившегося на Камчатке Ан-26

16:02
  • четверг
  • 19 августа 2021

Состояние магнитной ленты оценивается как удовлетворительное

Межгосударственный авиационный комитет подготовил промежуточный отчет по поводу крушения пассажирского Ан-26 на Камчатке. Там сказано о расшифровке данных с параметрического бортового самописца, передает ТАСС.
Определена приоритетная версия крушения Ан-26 на Камчатке

"Анализ показал, что на магнитной ленте имеется информация о полете самолета Ан-26 по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана (этап полета на эшелоне, снижение и маневрирование в зоне аэродрома Палана до столкновения со скалой)", - сказано в сообщении.

Также в отчете отмечено, что состояние магнитной ленты и качество информации оценивается как удовлетворительное.

Самолет Ан-26 АО "Камчатское авиапредприятие", выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение 6 июля. На борту находились 28 человек, все они погибли. Было возбуждено уголовное дело.

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Место крушения самолета Ан-26 на Камчатке
Место крушения самолета Ан-26 на Камчатке
Место крушения самолета Ан-26 на Камчатке
Место крушения самолета Ан-26 на Камчатке
Место крушения самолета Ан-26 на Камчатке
Место крушения самолета Ан-26 на Камчатке
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