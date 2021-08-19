Посольство готовит вывоз россиян из Афганистана

О желании покинуть страну нужно уведомить до конца недели
Власти России организуют несколько чартерных рейсов для вывоза соотечественников из Афганистана. Всем, кто хочет покинуть страну, нужно сообщить об этом в посольство России до 22 августа.
В МИД России заверили, что члены запрещенной в России террористической организации "Талибан" не будут препятствовать отъезду граждан России из Афганистана. Новые власти страны дали соответствующие гарантии.
В Москве также заявили, что готовы предоставить услуги российской авиации для вывоза граждан других стран из Афганистана, передает РИА Новости.
В воскресенье в Афганистане сменилась власть. Правительственные структуры заняли талибы, а президент сбежал из страны. Это вызвало панику среди населения, многие погибли в аэропорту при попытке ухватиться за взлетающие самолеты США.
Кризису в регионе предшествовал уход американских военных. Эксперты полагают, что именно это развязало руки "Талибану" и позволило боевикам захватить власть.
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