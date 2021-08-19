ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посольство готовит вывоз россиян из Афганистана

16:10
  • четверг
  • 19 августа 2021

О желании покинуть страну нужно уведомить до конца недели

Власти России организуют несколько чартерных рейсов для вывоза соотечественников из Афганистана. Всем, кто хочет покинуть страну, нужно сообщить об этом в посольство России до 22 августа.

Российский МИД назвал ответственного за ситуацию в Афганистане
Талибы получили доступ к собранным США биометрическим данным афганцев
Лавров: Россия выступает за диалог в Афганистане

В МИД России заверили, что члены запрещенной в России террористической организации "Талибан" не будут препятствовать отъезду граждан России из Афганистана. Новые власти страны дали соответствующие гарантии.

В Москве также заявили, что готовы предоставить услуги российской авиации для вывоза граждан других стран из Афганистана, передает РИА Новости.

В воскресенье в Афганистане сменилась власть. Правительственные структуры заняли талибы, а президент сбежал из страны. Это вызвало панику среди населения, многие погибли в аэропорту при попытке ухватиться за взлетающие самолеты США.

Кризису в регионе предшествовал уход американских военных. Эксперты полагают, что именно это развязало руки "Талибану" и позволило боевикам захватить власть.

Видео: смотрите репортаж ТВЦ о ситуации в Афганистане

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Спецборт ВКС России в аэропорту Кабула
Спецборт ВКС России в аэропорту Кабула
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.