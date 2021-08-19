Посольство готовит вывоз россиян из Афганистана

О желании покинуть страну нужно уведомить до конца недели

Власти России организуют несколько чартерных рейсов для вывоза соотечественников из Афганистана. Всем, кто хочет покинуть страну, нужно сообщить об этом в посольство России до 22 августа.

В МИД России заверили, что члены запрещенной в России террористической организации "Талибан" не будут препятствовать отъезду граждан России из Афганистана. Новые власти страны дали соответствующие гарантии.

В Москве также заявили, что готовы предоставить услуги российской авиации для вывоза граждан других стран из Афганистана, передает РИА Новости.

В воскресенье в Афганистане сменилась власть. Правительственные структуры заняли талибы, а президент сбежал из страны. Это вызвало панику среди населения, многие погибли в аэропорту при попытке ухватиться за взлетающие самолеты США.

Кризису в регионе предшествовал уход американских военных. Эксперты полагают, что именно это развязало руки "Талибану" и позволило боевикам захватить власть.

Видео: смотрите репортаж ТВЦ о ситуации в Афганистане

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram