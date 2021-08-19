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Российский МИД назвал ответственного за ситуацию в Афганистане

16:16
  • четверг
  • 19 августа 2021

Президент Ашраф Гани мог всё изменить, но упустил шанс

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе брифинга в четверг, что ответственность за происходящее в Афганистане несет бежавший из страны президент Ашраф Гани.
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"На протяжении последних трех лет он располагал всеми возможностями для того, чтобы обеспечить успех межафганского мирного процесса и содействовать формированию инклюзивного правительства с участием всех этнополитических сил страны", - заметила спикер внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что свой шанс на содействие стабилизации ситуации Гани упустил.

Ранее сам Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник представители запрещенного в России движения "Талибан" объявили, что взяли Афганистан под контроль, война окончена. Сейчас проводится эвакуация иностранных граждан.

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