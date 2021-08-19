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Наталья Сергунина рассказала о московской программе "Ночи кино"

16:31
  • четверг
  • 19 августа 2021

Мероприятия ежегодной культурной акции пройдут более чем на 120 площадках города

Московские власти рассказали о программе акции "Ночь кино". Мероприятия на 120 площадках пройдут 28 августа. Акцию откроет киноконцерт "Сила кино" в отреставрированном кинотеатре "Художественный".

Как сообщается на сайте mos.ru, в рамках "Ночи кино" зрители смогут бесплатно посмотреть зарубежное и отечественное кино на больших экранах. Специальными событиями акции станут показы с пленки 35 мм в нестандартных для киносеансов местах: в арке входа Парка Горького, на Даниловском рынке, смотровой площадке Северного речного вокзала. В выставочном павильоне Московских центральных диаметров представят документальный фильм о первом кинопоказе братьев Люмьер из архива Музея кино.

В кинотеатрах "Космос", "Салют", "Юность", "Звезда", "Факел", "Иллюзион", а также в Центре документального кино, Третьяковской галерее (в кинозалах Инженерного корпуса и на Крымском Валу) представят эксклюзивную программу "Открытые границы". В нее вошли фильмы, участвовавшие в конкурсных программах Берлинского, Каннского, Роттердамского и других крупных кинофестивалей последних лет.

"Помимо кинотеатров, показы пройдут в городских культурных центрах, музеях, библиотеках и парках. В программе - участники крупнейших кинофестивалей, советская классика, популярные современные фильмы, сериалы и подборки короткометражных лент", - прокомментировала заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

"Ночь кино" пройдет с соблюдением действующих санитарных мер. Зрителям потребуется надевать маски в помещениях и держать социальную дистанцию на всех площадках акции.

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