ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более половины украинцев высказались за вступление в НАТО

16:49
  • четверг
  • 19 августа 2021

Двигаться в сторону России хотят только 9%

Как следует из данных опроса социологической группы "Рейтинг", на которые ссылается ТАСС, более половины украинцев считают необходимой евроатлантическую интеграцию их страны.
На Украине предрекли снятие антироссийских санкций из-за ошибки Зеленского

"64% опрошенных поддержали бы на референдуме вступление Украины в Европейский союз, 54% - в НАТО", - сказано в исследовании.

Против вступления Украины в ЕС проголосовали бы 27% респондентов, в НАТО - 35%.

Ровно половина украинцев считают вектор в сторону Европы оптимальным. 9% таковым назвали движение в сторону России, 6% хотели бы два этих пункта объединить.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Митинг в Киеве
Митинг в Киеве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.