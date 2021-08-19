Более половины украинцев высказались за вступление в НАТО

Двигаться в сторону России хотят только 9%

Как следует из данных опроса социологической группы "Рейтинг", на которые ссылается ТАСС, более половины украинцев считают необходимой евроатлантическую интеграцию их страны.

"64% опрошенных поддержали бы на референдуме вступление Украины в Европейский союз, 54% - в НАТО", - сказано в исследовании.

Против вступления Украины в ЕС проголосовали бы 27% респондентов, в НАТО - 35%.

Ровно половина украинцев считают вектор в сторону Европы оптимальным. 9% таковым назвали движение в сторону России, 6% хотели бы два этих пункта объединить.

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