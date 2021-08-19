Назван дедлайн для россиян, желающих выехать из Афганистана

Талибы гарантировали Москве безопасность вывозных рейсов

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не опасается террористического движения "Талибан", запрещённого в России. По словам американского лидера, значительно более серьёзная террористическая угроза для США исходит из Восточной Африки. Пока Байден рассуждает о безопасности своей страны, в самом Афганистане обстановка продолжает накаляться.

В Афганистане сегодня годовщина Дня независимости. 102 года назад страна избавилась от колониального влияния Великобритании. Сегодня на улицах в основном те, кто не согласен с приходом к власти "Талибана". Реакция жесткая и незамедлительная. Есть погибшие.

Казалось, после пугающих кадров, когда отчаявшиеся люди в надежде покинуть Афганистан цеплялись за шасси самолётов ВВС США, мир уже ничем не шокировать. Но вот новые кадры – спасая хотя бы детей, родители передают их через забор в руки американских военных.

В давке и перестрелках погибли 12 человек. Всем, у кого на руках нет документов на вылет, талибы настоятельно рекомендовали покинуть район аэропорта. Посольство Франции виз больше не выдает. Чехия заявила, что вывезла всех своих дипломатов и тех, кто с ними сотрудничал. Основная надежда - на американцев. Они ведь почти 20 лет учили афганцев строить демократию, которая словно карточный домик сложилась за считанные дни. Президент Байден успокаивает – часть военного контингента может задержаться в Афганистане и после 31 августа. Функция, правда, будет скорее декоративной, подчёркивают эксперты.

Из диалога журналиста ABC с Байденом:

- Сейчас в этой стране находится примерно десять-пятнадцать тысяч американцев, так? Вы намерены добиться того, чтобы войска оставались до тех пор, пока все американцы, которые хотят уехать, уехали? - Да. - А что насчёт афганских союзников? У нас их примерно 80 тысяч. - У нас другие цифры. Это слишком завышенный показатель.

Даже тем, кто все еще отчаянно сопротивляется талибам, как, например, 32-летний сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда, прозванного "Панджшерским львом", вряд ли стоит ждать от Запада чего-то, кроме сочувствия.

"Я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, перед Конгрессом и администрацией Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где этой весной почтили память моего отца, назвав в его честь аллею в саду на Елисейских полях", - пишет Масуд (с сайта The Washington Post).

Рейтинг президента Байдена стремительно падает. Европейские политики тоже категоричны в оценках. Итог операции в Афганистане – горькое поражение Запада.

"Это катастрофа и кошмар для афганского народа, для доверия Западу в мире. Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть? Последние 20 лет США тратили более 300 миллионов долларов в Афганистане каждый день", - заявил Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности.

Глава европейской дипломатии не только прекрасно считает американские деньги, но и умело направляет ситуацию в нужное русло. По его словам, важно не допустить, чтобы Россия и Китай взяли ситуацию под контроль. Приход талибов к власти в Кабуле, по оценке нашего МИДа, – реальность, которую мировому сообществу необходимо учитывать.

"Талибы пока еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию Афганистана. От этого только становится еще более последовательной наша позиция. Мы выступаем за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Движение "Талибан" гарантировало Москве безопасность вывозных рейсов. Они будут организованы Россией в ближайшее время. До 22 августа МИД попросил наших граждан сообщить о своем желании покинуть страну. Российские самолеты готовы вывести любое количество афганцев, включая женщин и детей, в другие страны, если, конечно, те согласятся принять беженцев. Желающих сделать это пока, правда, не нашлось.

Матвей Шестаков, Алексей Планонов, "ТВ Центр".

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