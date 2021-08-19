Организаторы рассказали о подготовке к фестивалю "Спасская башня"

Специальным гостем шоу станет лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн

Считанные дни остаются до начала захватывающего музыкально-театрализованного представления "Спасская башня", которое каждый год проводится в Москве. В этот раз участниками фестиваля станут военные оркестры из Австрии, Белоруссии, Греции, Мексики, Катара и, конечно же, нашей страны. А специальным гостем станет лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, поразивший всех до глубины души исполнением песни "Любимый город".

"Время, музыка и мир" - тема грядущего фестиваля "Спасская башня". К нему уже практически все готово. На Красной площади заканчивается монтаж зрительских трибун. Пандемия, впрочем, внесла свои коррективы. И проблем у организаторов было немало. Еще в мае поступили заявки на участие от музыкальных коллективов из четырнадцати стран, однако приедут только из шести - из Греции, Австрии, Мексики, Катара, Белоруссии. Впервые в Москве будут гости из Африки - главный оркестр вооруженных сил Габона. Программа у каждого коллектива - своя, но не исключены импровизации и сюрпризы.

"Как правило, они, конечно же, своё национальное играют, чтобы раскрыть их культуру, например, коллектив из Габона. Но - как по практике - они стараются что-то из русской классики или русских народных песен сделать. И бывает, что это рождается прямо на площади", - рассказал Юрий Мархолиа, режиссер-постановщик фестиваля "Спасская башня".

Россия будет представлена лучшими музыкальными коллективами Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ и ФСО. Впервые даже выступит сводный оркестр ВДВ. "Спасскую башню" невозможно представить и без традиционных конных шоу-программ. В этом году на Манеже - а он уже готов - ждут всадников Кремлёвской школы верховой езды, кавалерийского почетного эскорта президентского полка. А среди новых участников - племенное хозяйство "Идальго" из Санкт-Петербурга - там разводят редкую в России андалузскую породу лошадей. О безопасности на фестивале тоже позаботились. Трибуны будут заполнены только на пятьдесят процентов. На все вечерние мероприятия вход осуществляется исключительно по QR-коду.

"Плюс к этому добавится термометрия и обязательное ношение масок на территории площади, комплекса зрительского, соблюдение дистанции", - сообщил Сергей Смирнов, руководитель дирекции фестиваля "Спасская башня".

Специальными гостями "Спасской башни" на этот раз станут народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Он еще весной весьма впечатлил организаторов фестиваля своим исполнением песни "Любимый город". Вот и решили пригласить его на фестиваль, хотя известно - график у него напряженный.

"Очень приятный, очень уравновешенный, спокойный, вежливый человек. Мы достаточно быстро нашли общий язык и договорились, что он примет участие в фестивале "Спасская башня". Тут была загадка, что же он будет исполнять. Хочу всех успокоить - он будет исполнять "Любимый город", - сказал Смирнов.

В начале следующей недели на Красной площади будут монтировать свет, звук, начнутся первые репетиции. А уже 27 августа состоится торжественное открытие. И, как традиционно здесь обещают, фестиваль состоится при любой погоде.

Юлия Богоманшина, Вадим Тищенко. "ТВ Центр".

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