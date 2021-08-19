В горах Абхазии нашли пропавшего подростка из Казани

Он сорвался в каньон во время прогулки

В горах Абхазии найден живым подросток из Казани Камиль Фаттахов, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное МЧС.

"Житель Казани Камиль Фаттахов, 2006 года рождения, разыскиваемый спасателями МЧС РА с вечера 18 августа, обнаружен в районе Хашупсинского каньона", - сказано в сообщении.

Уточняется, что у подростка диагностированы травмы челюсти, ноги и плеча. По предварительным данным, он сорвался в каньон во время прогулки.

Пострадавшего госпитализировали в Гагрскую районную больницу.

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