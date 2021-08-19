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СКР сообщил подробности обнаружения тела убитой в Тюмени девочки

17:03
  • четверг
  • 19 августа 2021

Останки ребенка нашли в пакете у озера

Найденное в Тюмени тело ребенка принадлежит пропавшей 30 июня 8-летней девочке. Останки Насти Муравьевой были завернуты в пакет, их нашли на берегу озера. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

"Сегодня - 19 августа - на берегу озера Оброчного города Тюмени обнаружен пакет с телом ребенка. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее Насте Муравьевой", - сообщается на сайте СКР.

Следователи уже назначили ряд судебных экспертиз. Специалисты пытаются установить причину и время смерти ребенка.

Убитая девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. Материалы уголовного дела были переданы для расследования в центральный аппарат СКР.

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