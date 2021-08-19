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Врачи назвали программу "Миллион призов" средством по борьбе с простудами

17:04
  • четверг
  • 19 августа 2021

Акция мотивирует граждан принять участие в дистанционном голосовании

Программа "Миллион призов" мотивирует граждан проголосовать дистанционно и поможет снизить обычно растущую осенью эпидемиологическую нагрузку, считают медики. Об этом пишет "Газета.ru".
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Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что программа "Миллион призов" внедрена очень вовремя. По его мнению, любое ограничение контактов замедляет распространение вируса.

В свою очередь, врач-пульмонолог Сергей Пурясев отметил, что акция "Миллион призов" особенно привлекательна для находящихся в группе риска людей.

"Каждый пациент с гриппом в среднем заражает 2-3 человека. Но когда он болеет дома, эти условные 2-3 человека с ним не контактируют, и инфекция купируется", - добавил он.

При этом подчеркивается, что программа поможет снизить риск распространения COVID-19 в том числе среди детей, ведь обычно избирательные участки размещаются в школах.

С предложением провести акцию "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября, ранее выступила Московская торгово-промышленная палата. Призы для розыгрыша готовятся предоставить компании строительной и автомобильной отраслей.

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