Врачи назвали программу "Миллион призов" средством по борьбе с простудами

Акция мотивирует граждан принять участие в дистанционном голосовании

Программа "Миллион призов" мотивирует граждан проголосовать дистанционно и поможет снизить обычно растущую осенью эпидемиологическую нагрузку, считают медики. Об этом пишет "Газета.ru".

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что программа "Миллион призов" внедрена очень вовремя. По его мнению, любое ограничение контактов замедляет распространение вируса.

В свою очередь, врач-пульмонолог Сергей Пурясев отметил, что акция "Миллион призов" особенно привлекательна для находящихся в группе риска людей.

"Каждый пациент с гриппом в среднем заражает 2-3 человека. Но когда он болеет дома, эти условные 2-3 человека с ним не контактируют, и инфекция купируется", - добавил он.

При этом подчеркивается, что программа поможет снизить риск распространения COVID-19 в том числе среди детей, ведь обычно избирательные участки размещаются в школах.

С предложением провести акцию "Миллион призов" среди участников дистанционного электронного голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября, ранее выступила Московская торгово-промышленная палата. Призы для розыгрыша готовятся предоставить компании строительной и автомобильной отраслей.

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