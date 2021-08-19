У народного артиста Бориса Щербакова заподозрили ковид

Диагноз пока не подтвержден

Актер Борис Щербаков сообщил, что госпитализирован с подозрением на COVID-19. По его словам, диагноз пока не подтвердился. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что 71-летний артист МХАТа госпитализирован с двусторонней пневмонией и положительным ПЦР-тестом. Однако в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" сын актера Василий Щербаков опроверг эту информацию. Он пояснил, что отца действительно госпитализировали, но тесты оказались отрицательными.

"Его госпитализировали с подозрением, и все тесты отрицательные. Коронавируса нет, просто какое-то недомогание. Он себя неплохо чувствует уже, гораздо лучше. Просто перестраховались. Он пока ещё в больнице, но какого-то тяжёлого состояния нет", - сообщил Василий Щербаков.

Народный артист Борис Щербаков известен по кинокартинам "Жених из Майами", "Третий не лишний", "Когда все свои". В 1997 году он был ведущим документального фильма об истории футбола "Из века в век на футбольном шаре". С 2007 по 2014 год он вел передачу "Доброе утро" на Первом канале.

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