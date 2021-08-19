Защита Майкла Калви обжаловала приговор

Американец получил условный срок

Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви обжаловала приговор по делу о растрате, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В суд поступила апелляционная жалоба защиты Калви", - сообщили в суде.

Ранее Мещанский районный суд приговорил Калви и его партнеров к условным срокам. Американский инвестор получил 5,5 года условно.

Дело было заведено в 2019 году. Заявление в ФСБ подал член совета директоров банка "Восточный" Шерзод Юсупов. Речь шла о хищении у организации 2,5 миллиарда рублей.

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