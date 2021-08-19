В Москве показали квартиры, которые будут разыграны среди участников ДЭГ

Чтобы стать участником акции, необходимо записаться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября

Власти Москвы показали квартиру, которая будет разыграна среди участников онлайн-голосования на выборах в сентябре в рамках программы "Миллион призов - #ВыбираемВместе". "ТВ Центр" публикует фотографии жилья:

Как пояснили в эфире телеканала "Москва 24", квартиры находятся в разных районах Москвы, все они расположены в новых жилых комплексах, и в них предусмотрена чистовая отделка.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане России, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru.

Чтобы стать участником акции, необходимо записаться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября, принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября и дождаться розыгрыша (ежедневно с 18 по 20 сентября). Следить за розыгрышем можно будет на телеканале "Москва 24", результаты также будут опубликованы на сайте ag-vmeste.ru. Всего среди участников ДЭГ разыграют 100 машин и 20 квартир.

Москвичи также смогут выиграть 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Их можно будет обменять на покупки у партнеров акции (один балл равен одному рублю).

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