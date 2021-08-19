В Европе представили претендентов на звание лучшего футболиста года

Среди них - два игрока "Челси"

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявила номинантов на звание лучшего игрока года.

В тройку вошли полузащитники "Челси" Н'Голо Канте и Жоржиньо, а также хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне. Оба этих клуба выступают в Английской премьер-лиге.

Победителя объявят 26 августа в Стамбуле - во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

В список претендентов на звание лучшего тренера года попали Томас Тухель ("Челси"), Роберто Манчини (сборная Италии) и Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити").

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