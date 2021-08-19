Полиция проверяет сообщения о минировании у библиотеки Конгресса США

Людей эвакуируют

Как передает со ссылкой на источники агентство AP, полиция проверяет сообщения о минировании грузовика возле библиотеки Конгресса США.

Собеседник агентства уточнил, что ведется эвакуация. Правоохранительные органы обнаружили подозрительный объект. Сейчас проверяется, взрывное ли это устройство.

"Проводится активное расследование угрозы взрыва", - сообщили в полиции Капитолия. Подробностей инцидента официальный источник не привел.

Здание находится в непосредственной близости от Верховного суда США и здания Капитолия.

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