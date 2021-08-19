Полиция проверяет сообщения о минировании у библиотеки Конгресса США

Людей эвакуируют
Как передает со ссылкой на источники агентство AP, полиция проверяет сообщения о минировании грузовика возле библиотеки Конгресса США.
Собеседник агентства уточнил, что ведется эвакуация. Правоохранительные органы обнаружили подозрительный объект. Сейчас проверяется, взрывное ли это устройство.
"Проводится активное расследование угрозы взрыва", - сообщили в полиции Капитолия. Подробностей инцидента официальный источник не привел.
Здание находится в непосредственной близости от Верховного суда США и здания Капитолия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram