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Полиция проверяет сообщения о минировании у библиотеки Конгресса США

18:05
  • четверг
  • 19 августа 2021

Людей эвакуируют

Как передает со ссылкой на источники агентство AP, полиция проверяет сообщения о минировании грузовика возле библиотеки Конгресса США.
Стали известны подробности инцидента у Капитолия

Собеседник агентства уточнил, что ведется эвакуация. Правоохранительные органы обнаружили подозрительный объект. Сейчас проверяется, взрывное ли это устройство.

"Проводится активное расследование угрозы взрыва", - сообщили в полиции Капитолия. Подробностей инцидента официальный источник не привел.

Здание находится в непосредственной близости от Верховного суда США и здания Капитолия.

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