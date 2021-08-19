ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане

18:14
  • четверг
  • 19 августа 2021

Лидеры акцентировали важность недопущения гуманитарной катастрофы в регионе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Основное внимание во время беседы лидеры уделили положению дел в Афганистане.

"С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны. Отмечена необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии и наркоугрозой, исходящей с территории Афганистана", - сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Драги высказались в пользу консолидации международных усилий, в том числе в рамках "Группы двадцати", в целях содействия установлению в Афганистане мира и стабильности.

Видео: назван дедлайн для россиян, желающих выехать из Афганистана

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Владимир Путин разговаривает по сотовому телефону
Владимир Путин разговаривает по сотовому телефону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.