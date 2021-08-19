Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане

Лидеры акцентировали важность недопущения гуманитарной катастрофы в регионе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Основное внимание во время беседы лидеры уделили положению дел в Афганистане.

"С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны. Отмечена необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии и наркоугрозой, исходящей с территории Афганистана", - сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Драги высказались в пользу консолидации международных усилий, в том числе в рамках "Группы двадцати", в целях содействия установлению в Афганистане мира и стабильности.

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