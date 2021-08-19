ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Калининграда пожурили певицу Наташу Королеву после видео с памятником

18:33
  • четверг
  • 19 августа 2021

Артистка забралась на постамент скульптуры "Борющиеся зубры" ради туристической фотографии

Власти Калининграда прокомментировали поступок певицы Наташи Королевой, которая забралась на городской памятник "Борющиеся зубры".

"Не грызи маму": Королева с 18-летним сыном подурачились на камеру
"Бусинка моя сладкая": Королева и Тарзан обменялись нежностями в Сети

"Как нам кажется, знакомиться с объектами культурного наследия все же лучше издалека, и не подвергать риску ни себя, ни скульптуру", - цитирует агентство РИА Новости заявление пресс-службы регионального правительства.

Ранее певица опубликовала в Instagram видео прогулки по Калининграду. На кадрах несколько мужчин помогают ей забраться на постамент скульптуры. Как пишет kp.ru ("Комсомолка"), местные жители сообщили Королевой, что в Калининграде существует традиция - забираться на этот памятник.

Бронзовая скульптурная композиция "Борющиеся зубры" была создана немецким скульптором Августом Гаулем в 1911 году, установлена в Кенигсберге (прежнее название Калининграда) в 1912 году. Скульптура представляет собой сошедшихся в схватке зубров в натуральную величину.

Постановлением правительства Калининградской области композиция получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Наташа Королева
Наташа Королева
Наташа Королева
Наташа Королева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.