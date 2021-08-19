Власти Калининграда пожурили певицу Наташу Королеву после видео с памятником

Артистка забралась на постамент скульптуры "Борющиеся зубры" ради туристической фотографии

Власти Калининграда прокомментировали поступок певицы Наташи Королевой, которая забралась на городской памятник "Борющиеся зубры".

"Как нам кажется, знакомиться с объектами культурного наследия все же лучше издалека, и не подвергать риску ни себя, ни скульптуру", - цитирует агентство РИА Новости заявление пресс-службы регионального правительства.

Ранее певица опубликовала в Instagram видео прогулки по Калининграду. На кадрах несколько мужчин помогают ей забраться на постамент скульптуры. Как пишет kp.ru ("Комсомолка"), местные жители сообщили Королевой, что в Калининграде существует традиция - забираться на этот памятник.

Бронзовая скульптурная композиция "Борющиеся зубры" была создана немецким скульптором Августом Гаулем в 1911 году, установлена в Кенигсберге (прежнее название Калининграда) в 1912 году. Скульптура представляет собой сошедшихся в схватке зубров в натуральную величину.

Постановлением правительства Калининградской области композиция получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

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