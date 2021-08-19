Три человека погибли в ДТП с грузовиком на Ставрополье

По факту аварии начата проверка

На 325-м километре федеральной автодороги "Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды" легковой легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком Volvo, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

"Водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленным пока причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo, груженым металлолом", - сказано в сообщении.

Отмечено, что грузовик перевернулся. Движение на дороге оказалось ограничено.

От полученных травм скончались 61-летний водитель Volkswagen и две пассажирки. Все они - жители станицы Александрийская.

По факту ДТП назначена проверка и экспертизы.

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