Три человека погибли в ДТП с грузовиком на Ставрополье

По факту аварии начата проверка
На 325-м километре федеральной автодороги "Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды" легковой легковой автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком Volvo, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
"Водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленным пока причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo, груженым металлолом", - сказано в сообщении.
Отмечено, что грузовик перевернулся. Движение на дороге оказалось ограничено.
От полученных травм скончались 61-летний водитель Volkswagen и две пассажирки. Все они - жители станицы Александрийская.
По факту ДТП назначена проверка и экспертизы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram