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Начата подготовка внеочередного саммита G20

19:01
  • четверг
  • 19 августа 2021

Об этом сообщили в МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил о начале подготовки внеочередного саммита Группы двадцати.
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"Италия как страна, председательствующая в G20, планирует созвать специальную встречу на уровне лидеров", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства агентство ANSA.

Ди Майо добавил, что формат G20 позволит координировать позицию с "другими важными партнерами". Среди них дипломат перечислил Россию, Китай и Турцию.

G20 - клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Двадцатка представляет в совокупности 85 % мирового валового национального продукта, 75 % мировой торговли.

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