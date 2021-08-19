Начата подготовка внеочередного саммита G20

Об этом сообщили в МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил о начале подготовки внеочередного саммита Группы двадцати.

"Италия как страна, председательствующая в G20, планирует созвать специальную встречу на уровне лидеров", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства агентство ANSA.

Ди Майо добавил, что формат G20 позволит координировать позицию с "другими важными партнерами". Среди них дипломат перечислил Россию, Китай и Турцию.

G20 - клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Двадцатка представляет в совокупности 85 % мирового валового национального продукта, 75 % мировой торговли.

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