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Зачем переболевшим COVID-19 пациентам петь русские народные песни? Отвечает врач

19:33
  • четверг
  • 19 августа 2021

Ранее такой совет озвучила сотрудница Роспотребнадзора

Заслуженный врач России, министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин объяснил совет от сотрудницы Роспотребнадзора, которая ранее предложила переболевшим ковидом пациентам чаще петь русские народные песни.

По мнению врача, эти произведения лучше, чем иностранное творчество, подходят для восстановления легких, так как содержат большой набор воздуха и дыхательную гимнастику. "Они протяжные, со звуком. Поэтому, я думаю, что как раз русское народное действительно более подходит здесь, чем что-то иностранное", - сказал Костин на брифинге (цитата по РИА Новости).

Ранее руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова дала несколько советов тем, кто недавно перенес ковид.

Что важно делать для восстановления организма:

  • вернуть привычный режим сна и бодрствования;
  • полноценно питаться;
  • принимать витамин D;
  • делать физические упражнения;
  • для восстановления легких петь народные протяжные песни.
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