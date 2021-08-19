Участнику драки с полицией на незаконной акции в Москве вынесли приговор

Ранее он признал вину

Тверской суд вынес приговор в отношении Сайд-Мухамада Джумаева, который устроил драку с сотрудниками правоохранительных органов на несогласованной акции в Москве 23 января, передает РИА "Новости".

"Джумаеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили в суде.

Прокурор просил приговорить мужчину к 6 годам колонии.

Как установило следствие, 23 января Джумаев нанес двум омоновцам и полицейскому множественные удары руками и ногами около Пушкинской площади. После этого он скрылся. Обвиняемого задержали в Псковской области, он признал вину.

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