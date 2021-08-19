Путин и Макрон провели телефонный разговор. Главное

Лидеры обсудили Афганистан, Карабах и иранскую ядерную программу

В четверг состоялся телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эманнюэлем Макроном, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов*. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач. Выражена готовность совместными усилиями, в том числе в рамках СБ ООН и "Группы двадцати", содействовать установлению в Афганистане мира и стабильности", - сказано в сообщении.

Также уточняется, что обсуждалась тема иранской ядерной программы.

Кроме того, Путин информировал французского коллегу о ходе реализации трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху. Было констатировано, что обстановка в регионе стабильна, идет восстановление экономических и транспортных связей.

Вместе с тем главы государств затронули проблематику напряженности на юго-востоке Украины. Российский лидер обратил внимание на тот факт, что Киев продолжает вести деструктивные действия и целенаправленно обостряет ситуацию.

Была подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договорённостей - в особенности это касается Минских соглашений.

*"Талибан" - запрещенное в России террористическое движение

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram